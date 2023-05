VIDÉO - Cinéma : un bruiteur vous révèle ses secrets de fabrication

Dans la campagne charentaise, cette maison n'attire pas l’œil. Pourtant, c'est un lieu très particulier. Car Florian Fabre y a installé son studio de bruiteur de cinéma. Ce matin-là, accompagné d'un ingénieur du son, il bruite un nouveau film. "J'exagère tout, c'est le principe du métier. Tous ces bruits, je les fais sur place, contrairement aux acteurs qui peuvent marcher, courir, se déplacer, etc. Donc forcément, je fais des mouvements un peu plus amples", précise-t-il au 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Et son ingénieur son, Damien Favreu, d'ajouter : "Le bruiteur, il faudrait le prendre comme un acteur du son. C'est quelqu'un qui va reprendre le rôle du comédien, sauf qu'il va le rendre sonore".

Florian doit à chaque fois se montrer inventif. Comme pour le film Ernest et Célestine, pour lequel il a travaillé alors que certains dessins n'étaient pas encore terminés.