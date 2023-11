VIDÉO - Cinéma : dans "Rien à perdre", Virginie Efira en mère célibataire face aux services sociaux

"Rien à perdre", nouveau film porté par l'actrice Virginie Efira va sortir en salles ce mercredi 22 novembre. Elle y incarne une mère en difficulté, confrontée au risque de perdre la garde de son fils, après un accident domestique. L'actrice belge revient sur son rôle pour le 13H de TF1.

"Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne mère ?" Cette question traverse le nouveau film porté par Virginie Efira, Rien à perdre, qui sort en salles ce mercredi 22 novembre. L'actrice belge, qui a conquis le cinéma français, y tient le rôle intense et bouleversant d'une mère de famille dont le fils a été placé.

Dans ce film de la réalisatrice Delphine Deloget, qui signe son premier film de fiction, l'actrice incarne Sylvie, mère isolée qui tente de joindre les deux bouts. Un soir, son fils cadet se brûle par accident avec la friteuse. Sylvie n'est pas là. Elle travaille comme serveuse dans une boîte de nuit.

Visite des services sociaux, premiers soupçons, placement... C'est le début d'un engrenage. "Qu'est-ce que ça veut dire être apte ? [...] C'est une femme qui est seule avec ses deux enfants. Si elle n'est pas là le soir, elle n'a pas été danser sur les tables. Elle travaille", explique Virginie Efira, au micro du 13H de TF1.

Si Sylvie tente de faire bonne figure, on la pense manipulatrice. Si elle s'énerve, elle passe pour dangereuse. Plus elle se débat pour retrouver son fils, plus elle s'enfonce. Rien à perdre s'inspire d'un ensemble d'histoires vraies, de témoignages de parents, pas forcément violents, mais jugés inaptes et mis sous surveillance. "À partir de là, tout va être épié : l'endroit où elle dort, à quelle heure rentre son fils, qu'est-ce qu'ils font...", détaille l'actrice. En somme, un système de protection pour les enfants, mais qui s'emballe parfois, et devient infernal pour les familles.