VIDÉO - Cinéma : quand Barbie découvre le monde réel (et réciproquement)

Barbie vit heureuse et insouciante dans son pays où tout est rose. Une vie de princesse simple et futile, aux côtés de Ken (Ryan Gosling), lorsque tout à coup, elle reçoit ce message : "Il faut que tu ailles dans le vrai monde. Tu peux reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l’univers". Au revoir Barbie-Land, bonjour le monde réel et son lot d’aventures.