VIDÉO - Cinéma : "Une nuit" d'Alex Lutz explore l'histoire d'une rencontre éphémère

Le tournage a eu lieu de nuit sur un temps très court, avec des acteurs en décalage horaire, influencés par cette atmosphère particulière. "Ce n'est pas comme les autres films. On a aussi le droit d'improviser, de changer des choses. Si on s'interroge sur une scène, on peut aussi tout changer", confiait l'actrice lors du tournage. "Il y a un canevas, un scénario, un script, mais à chaque fois, à des endroits bien précis, on s'est dit : 'on peut casser le jouet et recommencer", confirme le réalisateur. "Une nuit" est le troisième film d'Alex Lutz. Il a été présenté cette année en clôture du Festival de Cannes.