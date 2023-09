VIDÉO - Cliché "inédit" d'Arthur Rimbaud : quand l'intelligence artificielle réinvente le passé

Le document est même daté du 1ᵉʳ novembre 1973, et signé : son auteur, Ernest Balthazar, est présenté comme un photographe de rue, devant lequel aurait posé le poète. Mais lorsque TF1info a soumis la photographie aux experts du musée Arthur Rimbaud, sa directrice a tout de suite tiqué. Le grain de l'image est trop fin, trop net pour un tirage d'époque. Et surtout, les portraitistes de rue n'existaient pas en 1873, un temps où la technique photographique nécessitait un temps de pose très long, et un éclairage massif. À l'arrière-plan, des personnages nets bien qu'en mouvement, une performance inatteignable à l'époque, achèvent de démonter l'authenticité de la photographie. Il n'y a aucun doute, cette image est fausse, comme le démontre la journaliste Samira El Gadir sur le plateau du 20H de TF1, visible dans la vidéo ci-dessus.