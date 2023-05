VIDÉO - Couronnement de Charles III : avec ses pieds, le roi en dit long à ses gardes du corps

Le souverain, qui ne peut pas se permettre de repousser ceux qui s'approcheraient de lui, s'arrête et prête une oreille attentive à la question du présentateur du 20H de TF1, mais un détail attire l'attention : "Je m'approche à un mètre de lui et je commence à lui poser une question et là, je vois que les gardes du corps regardent les pieds du prince Charles, raconte Gilles Bouleau dans la vidéo en tête de cet article. Plus tard, l'un d'eux m'a expliqué qu'il y a un code très simple : si le prince accepte de discuter avec vous, il s'arrête et ses deux pieds sont parallèles au sol. Les gardes du corps vous laissent vous approcher, si ça l'embête, s'il est fatigué, il continue à marcher, cela signifie : 'je ne veux pas parler à ce triste individu'. C'est ça le code : on ne vous prend pas avec les gros muscles pour vous mettre sur le côté."