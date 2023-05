VIDÉO - Charles III : les passions secrètes du nouveau roi

À 73 ans, le roi Charles III est entré dans l'histoire comme le monarque britannique le plus âgé au début de son règne. Ce samedi 6 mai, il sera couronné à l'Abbaye de Westminster, au côté de la reine consort Camilla. Chef d'État au pouvoir largement symbolique, Charles III est un homme de passions parfois controversées, et est désormais censé n'avoir plus la moindre opinion en public, celle-ci risquant d'apparaître comme de l'ingérence politique. Le roi a d'ores et déjà reconnu qu'il ne pourrait plus "consacrer autant de temps et d'énergie aux organisations caritatives et causes" qui lui sont chères, au premier rang desquelles l'écologie.

Il y a déjà une passion à laquelle Charles a déjà dû renoncer : le chant, après avoir été touché à la gorge lors d'un accident en faisant du sport. "Il a eu un problème avec sa pomme d'Adam lorsqu'il jouait au polo. Il a été blessé. Il m'a dit lui-même qu'il ne pourrait plus chanter comme avant", se rappelle David Hill, chef de chœur de la chorale "The Bach Choir", à laquelle participait Charles il y a 40 ans, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Son passage dans cette chorale londonienne impressionne les jeunes chanteurs qui s'y produisent aujourd'hui. "Ça veut dire qu'il était sur les mêmes chaises que nous, à répéter. C'est incroyable de se dire qu'on suit ses pas", confie Chloé Lescs, l'une des choristes. Charles n'a jamais oublié ces derniers : il les invite régulièrement lors d'événements royaux.