VIDÉO – Couronnement de Charles III : William, Kate et leurs trois enfants entrent à Westminster

Leur arrivée était très attendue de tous les Britanniques. William et Kate sont entrés à leur tour, ce samedi 6 mai, dans l'abbaye de Westminster, où 2000 personnes sont invitées à assister au couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla. Le couple très apprécié au Royaume-Uni était accompagné de ses trois enfants : George, 9 ans, Charlotte, 8 ans et Louis, 5 ans, dont la présence n'avait pas été confirmée. Fils de William et futur monarque - il est deuxième dans l'ordre de succession – le prince George officie en tant que "page of honour", aux côtés de trois autres jeunes garçons. Il porte également la robe royale.