VIDÉO – Couronnement : les images de Charles et Camilla dans le carrosse qui les emmène à Westminster

C'est le coup d'envoi d'une journée qui s'annonce historique. Le roi Charles III et la reine Camilla ont quitté le palais de Buckingham dans une procession qui les a menés à l'abbaye de Westminster pour y être couronnés. Vêtus de leur tenue de cérémonie, Charles et Camilla se trouvaient dans le "Diamond Jubilee State Coach", un carrosse tiré par six chevaux.

Des centaines de soldats prennent part à cette procession, qui démarre sur le Mall, la longue avenue partant de Buckingham jusqu'à Trafalgar Square. Le cortège a traversé ensuite Whitehall, le quartier des ministères, avant d'arriver à l'abbaye où la cérémonie du couronnement doit commencer à 11h00 locales (12h00 à Paris), où l'attendent des invités triés sur le volet, dont la chanteuse Katy Perry, invitée surprise de dernière minute.