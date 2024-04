VIDÉO - "Danse avec les stars" : Chris Marques a (enfin) donné son premier 10 de la saison

Ce vendredi, TF1 diffuse une finale exceptionnelle de "Danse avec les stars". Aussi exceptionnelle que le premier 10 de la saison de Chris Marques. Toutes les prestations de la soirée sont à revoir en streaming sur TF1+.

Il l'a fait ! Juré aussi exigent et pointu que ses vestes, Chris Marques a donné son premier 10 de la saison à Inès Reg pour sa samba sur "Single ladies", de Beyoncé. "Il y a quelque chose de magique depuis le premier jour. Vous écoutez les conseils, vous donnez tout ce qu’il y a à donner", a lancé le juré à l'humoriste et à Christophe Licata.

"Je vois une Inès qui est maintenant la danseuse Inès dans 'Danse avec les stars' et qui mérite d’être en finale. Honnêtement Inès et Christophe, vous êtes des guerriers et Inès, celui-là, il sort du fond du cœur", lance Chris Marques qui sort son 10 sous le regard ébahi d'Inès Reg.

Une bonne note qui n'a malheureusement pas suffi pour sauver Inès Reg éliminée de "Danse avec les stars" après le vote du public qui a choisi d'envoyer Nico Capone et Natasha St-Pier en finale. "Je veux dire merci à tout le monde, merci au jury, au public, à la technique", a réagi la perdante. "Je t'aime à la folie, je suis désolée, mais ce n'est pas grave parce que t'es une bombe atomique", a-t-elle dit à son partenaire.