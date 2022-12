VIDÉO - Dans l'antre d'un inventeur de jeux de société

À chaque fois, nous explique Bruno Cathala, c'est le même processus. "Déjà, il faut une idée de départ", nous explique-t-il, mais "une idée, c'est quelque chose qui vient quand on lâche prise, quand on fait quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu". Quand on tient le thème, il doit travailler sa mise en œuvre. Une paire de ciseaux, du carton, et un prototype du jeu commence à apparaître. Mais il faudra le tester longtemps, c'est-à-dire jouer, et affiner les règles petit à petit. De l'idée de départ à un jeu de société prêt à l'emploi, il faut environ deux ans. Mais ce n'est pas la fin de la route.