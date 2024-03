VIDÉO - De "HPI" au "Négociateur" : la fiction française met le clap au Nord

Les Hauts-de-France investissent en force pour devenir la nouvelle place forte de l'audiovisuel tricolore. Après "HPI", c'est la minisérie "Le Négociateur", diffusée ce lundi sur TF1, qui a été tournée là-bas. Zoom sur une Région qui soigne ses atouts pour séduire les producteurs et les talents.

Avec près 800 tournages par an, les Hauts-de-France ne quittent plus les écrans. Après le phénomène HPI avec Audrey Fleurot, c’est Le Négociateur, une minisérie policière qu’on découvrira ce lundi sur TF1, qui a posé ses valises – et ses caméras – dans la région. Le jour de notre visite, l’équipe met en boite une scène de prise d’otage spectaculaire dans la cour de récréation du lycée Gustave Eiffel d’Armentières.

"Les équipes sont très pro, les décors très cinématographiques, et il y a des moyens, car la Région sait qu’il y a des répercussions économiques", souligne l’acteur et humoriste François Xavier-Demaison qui interprète Antoine Clerc, un ancien négociateur du RAID, contraint de reprendre du service lorsqu’un homme endetté jusqu'au cou menace de se faire exploser dans la banque où il a rendez-vous.

Des studios pas comme les autres

Avec une manne financière de la Région à hauteur de 8 millions d’euros par an, les Hauts-de-France se sont dotées il y a dix ans d’un organisme baptisé Pictanovo, chargé de convaincre les producteurs, qui privilégient d’ordinaire l’Ile-de-France, Rhone-Alpes ou l’Occitanie. "On vise le podium en permanence", avoue son directeur, Godefroy Vujicic. "Si on peut être sur la deuxième marche, c’est merveilleux !".

Depuis 2015, les Hauts-de-France peuvent également s’appuyer sur un lieu de tournage pas comme les autres. Inauguré sur un ancien site minier qui accueillit autrefois le Germinal de Claude Berri, les Studios Arenberg Creative Mine, à Wallers-Arenberg, hébergent plusieurs plateaux et le plus grand fond vert de France. Avec l’ambition de séduire des équipes venues de toute l’Europe grâce à sa position géographique.

Le Nord compte aussi sur le cinéma et la télé pour soigner son image et gommer les préjugés en servant de décor à des films populaires comme Bienvenue chez les Chti’s de Dany Boon, le plus grand succès de l’Histoire du cinéma français. Mais pas seulement. Ces dernières années, on y a tourné aussi bien Le Petit Nicolas de Laurent Tirard, Illusions perdues de Xavier Giannoli, César du meilleur film 2023, ou encore La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, Palme d’or à Cannes en 2013.

