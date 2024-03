VIDÉO - Frédéric Mitterrand, la mort d'un passionné de culture

Frédéric Mitterrand, écrivain et homme de télévision, est décédé ce jeudi à Paris à l'âge de 76 ans. "Étoiles et toiles" est le nom de la première émission qu'il anima sur la Une à partir de 1981. Nommé au ministère de la Culture en 2008 par Nicolas Sarkozy, il a notamment affronté les intermittents du spectacle et fait adopter la loi Hadopi.

Frédéric Mitterrand, décédé ce jeudi 21 mars à l'âge de 76 ans, c'était avant tout une voix lancinante, au phrasé reconnaissable entre tous, ponctué de son célèbre "Bonsoir !". En 1981, son nom est déjà connu de tous les Français. Son oncle, François Mitterrand, vient d'être élu président. Frédéric, lui, présente sur la Une une émission consacrée au cinéma : "Étoiles et toiles", où il ressuscite avec flamboyance les stars, surtout les actrices, et décortique les grands films.

Sa "mauvaise vie"

Une passion qui l'a aussi poussé à passer derrière la caméra. Lettres d'amour en Somalie est le nom de son premier film. "Je fais mon premier film à 34 ans, ce qui est assez tard", disait-il lors d'une interview. Pourtant, sa crédibilité dans le milieu des salles obscures, il la gagne tôt. Directeur de cinéma à seulement 24 ans, il devient très vite un exploitant réputé. "C'était presque un plaisir égoïste. Je voulais programmer les films que j'aimais, que je ne voyais pas dans les autres cinémas et je voulais les montrer aux gens qui comprendraient cette programmation", expliquait-il.

En 2008, il suit les traces de son oncle. Il est nommé ministre de la Culture par Nicolas Sarkozy. Mais très vite, Frédéric Mitterrand est rattrapé par ses propres écrits. Son livre La mauvaise vie, rédigé quatre ans plus tôt, relate ses expériences de tourisme sexuel en Thaïlande et au Maghreb. D'abord saluée, l'œuvre suscitera ensuite la polémique, l'obligeant à se défendre de toute relation avec des mineurs. "Il n'y a pas d'apologie du tourisme sexuel, il n'y a pas d'apologie sous aucune forme de la pédophilie. On m'avait dit que la politique était quelque chose de dur. Je le savais, je le constate", affirmait-il.

Il occupe durant trois ans ce poste et y affronte notamment les intermittents du spectacle, fait adopter la loi Hadopi et conduit des grands chantiers, lancés pour certains avant son arrivée : le Mucem à Marseille ou la Philharmonie à Paris. Mais cette première au gouvernement signe aussi sa dernière. Frédéric Mitterrand confie plus tard qu'il trouve à la politique quelque chose de romanesque. Sa vie l'était tout autant.