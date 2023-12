VIDÉO - Découvrez en images la dernière production de Disney sur Glace

À une semaine des vacances de Noël, un spectacle à découvrir en famille va tourner partout en France : la dernière production de Disney sur Glace. On y retrouve les personnages les plus iconiques des dessins animés du célèbre studio américain. TF1 vous en fait découvrir des images.

Cela fait 95 ans qu’ils émerveillent. Face à la caméra de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, Mickey et Minnie ouvrent le bal de Disney Sur Glace. Des marins de la Petite Sirène à Cendrillon, Disney, c’est tant de personnages que 35 patineurs se succèdent pour tous les interpréter. Le public a beau connaître cet univers, même les habitués sont toujours séduits par ces décors somptueux et ces costumes colorés.

"Ils savent trop bien patiner", s'émerveille une fillette. "C'est plus intéressant tous les ans", ajoute une autre.

Un spectacle moderne mêlant nouvelles histoires et grands classiques de Disney

Tous les artistes qui patinent ont été des champions de cette discipline. "Moi j'étais patineuse professionnelle, membre de l'équipe de France pendant un temps", confirme Péroline Chassaing-Ojardias, qui a finalement rejoint l’univers Disney Sur Glace.

C’est un spectacle moderne mêlant nouvelles histoires aux plus grands classiques de Disney. Lorsqu’il doit libérer la Belle au bois dormant, l’athlète devient comédien et la difficulté technique s’efface. Chez les princesses, entorse à la tradition, ce ne sont pas les plus anciennes qui ont les honneurs du final. C’est la Reine des Neiges, le plus grand succès Disney de ces dernières années.