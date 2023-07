VIDÉO - Du désert à la montagne, les œuvres de ce peintre s'affichent en (très) grand

Avec ses fresques géantes, cet ancien infirmier gériatrique né à Belfort a conquis le monde : au bord du lac Léman, dans le désert, sur les eaux de Venise, des jardins de New York à la pelouse du Champ-de-Mars. Son défi : capter les regards, alerter, faire rêver aussi. "Ça fait écho à nos existences. Qu'est-ce que tu laisses comme trace ?", résume l'artiste.

Et pour ne pas polluer la nature, il a inventé sa propre peinture, faite de craie et de charbon, biodégradables. Et le décor impose ses règles. Avec le vent et la pluie, les œuvres de Saype ont une durée de vie de trois semaines, créées pour disparaître.