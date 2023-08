VIDÉO - Embarquez dans le Titanic : une exposition comme si vous y étiez

C’est en avril 1912, quatre jours après son départ triomphal, que l’impensable naufrage du Titanic a eu lieu au large de Terre-Neuve. Sa coque se fracasse contre un iceberg et sombre à 4000 mètres de profondeur. Localisée en 1985, son épave livrera plus de 5000 pièces. De quoi alimenter la passion des collectionneurs. Aymeric le Guisquet a attrapé le virus à quatorze ans. Sa pièce la plus précieuse est aussi la plus petite : une pièce de la coque du paquebot offerte par un ami. Autre trophée, un gilet de sauvetage "qui a été sur le tournage du film".