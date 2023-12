EN IMAGES - Féérie : visitez le monde miniature de "Wunderland"

À Wunderland, littéralement "pays des merveilles", les visiteurs voyagent comme Gulliver au pays des Lilliputiens. Découvrez en images l'une des attractions touristiques les plus fréquentées d'Allemagne.

Plus d'un millier de trains sur quinze kilomètres de voie, et près de 350.000 figurines. Le musée "Miniatur-Wunderland" de Hambourg en Allemagne n'a pas d'équivalent dans le monde. "À chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau, c'est génial ici", réagit un visiteur interrogé dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "C'est un rêve d'enfant. Cela fait deux heures que je suis là, et je n'ai pas encore tout vu", renchérit un autre.

TF1

Sur place, les visiteurs peuvent se plonger dans onze univers différents, dont chacun a nécessité des années de travail. On peut même voir un aéroport miniature comptant 50 avions. "Le jeu de lumières est extraordinaire. L'avion qui décolle et qui atterrit, c'est vraiment bien fait, dans le moindre détail", affirme un autre visiteur. Trois-cents personnes œuvrent en coulisse à la réalisation et la maintenance de cette attraction hors norme, créée par les frères jumeaux Gerrit et Frederik Braun en 2001.

Lennert Meyer-Puttlitz travaille quant à lui sur la future reconstitution du Grand Prix de Monaco. "Il faut partir du très grand pour aller vers le minuscule, et ensuite, il faut reproduire tous les détails. Un peu comme un peintre qui compose son œuvre, nous construisons notre tableau", explique-t-il.

TF1

Autre univers à couper le souffle : la reconstitution du passage de Drake, un large bras de mer qui sépare l'extrémité sud de l'Amérique du Sud et l'Antarctique, comme dévoilé dans les images ci-dessous. Un dispositif déchaîné grâce à un dispositif unique faisant penser à des touches de piano. "Avec ce système très complexe, la mer semble vraiment en mouvement, et la nuit, la tempête se renforce, et c'est très impressionnant de voir les bateaux tanguer", détaille à son tour Kiklas Weissleder, responsable communication du musée.

TF1

Une salle de contrôle inspirée de la Deutsche Bahn pour gérer les attractions

Comment les kilomètres de voie ferrée et les centaines de trains et voitures sont-ils gérés ? Le musée s'est inspiré d'une véritable salle de contrôle de la Deutsche Bahn, la SNCF allemande. "Ici, le travail est très agréable. On peut dire qu'on est payé pour jouer", affirme Steven Weber, qui travaille derrière l'un des ordinateurs. En quelques années, avec près de 40 millions d'euros d'investissement, "Miniatur-Wunderland" est devenu l'une des attractions touristiques les plus fréquentées d'Allemagne.