VIDÉO - Enfant abusée et femme battue : Pamela Anderson livre un témoignage poignant dans "Sept à Huit"

Après ces années de combat, Pamela Anderson a finalement "donné un sens à sa vie" en s'engageant dans la défense des animaux, inspirée par Brigitte Bardot. "Un jour, elle m'a appelé et elle m'a dit : 'Tu es ma fille, tu dois continuer à avancer et te battre pour les animaux', c'était très gentil et vraiment incroyable", se souvient-elle. "Les animaux m'intéressent plus que les hommes !", s'amuse l'actrice, affirmant qu'ils "parlent avec leur cœur. Ce ne sont pas juste des paroles et des mensonges".

Désormais, elle espère faire "bouger les choses" pour la cause animale et estime qu'aujourd'hui, "en tant que femme", c'est le "meilleur moment de [sa] vie". "Si on assume son parcours, le bon comme le mauvais, ce que je fais, il y a la liberté au bout, il y a l'amour au bout. C'est là où je suis aujourd'hui", conclut Pamela Anderson.