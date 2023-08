VIDÉO - "Des secousses similaires à celles d'un séisme" : les fans de Taylor Swift ont fait trembler la terre

La sismologue américaine Jackie Caplan-Auerbach a étudié ces secousses : "Le fait que la foule danse en rythme et peut-être aussi les vibrations des enceintes du concert ont fait trembler le sol. Donc ce n'était pas un vrai tremblement de terre, mais le sismographe a enregistré des secousses similaires à celles d'un séisme", détaille-t-elle dans le reportage en tête d'article. Et c'est pendant la fameuse chanson "Shake it off" que la plus grosse secousse a été enregistrée.