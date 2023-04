Ramsès II à Paris : 5 choses à savoir sur le roi des pharaons

L'opulence de sa campagne de construction, la plus importante entreprise par un pharaon, est aujourd’hui une source d’émerveillement pour les touristes qui se rendent en Égypte. Le pharaon a fait ériger, au cours de son règne, un nombre impressionnant de statues et de monuments. Parmi les plus connus, on lui doit en particulier les temples de Karnak et Abou Simbel.