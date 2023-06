VIDÉO - Pour la fête de la musique, Rungis monte le son... à 6h du matin

C'est le concert le plus matinal de l'Hexagone. C'est également la seule option pour profiter d'un peu de musique aujourd’hui. "On ne peut pas en profiter le soir, parce qu'on se couche tôt. Donc on en profite le matin. C'est extraordinaire !", applaudit un spectateur.

Cette année, Stéphane Layani, patron du marché international de Rungis, a voulu rendre hommage aux années de sa jeunesse : "C'est extraordinaire de voir des chanteurs qui ont compté dans les années 80, qui sont en 2023, bon pied bon œil".