VIDÉO - Futuroscope : une belle surprise pour le 60 millionième visiteur

"C'est la première fois que je les emmène dans un grand parc, confie le jeune père de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. On a déjà fait des petits parcs autour de chez nous, mais un grand parc d'attractions comme ça, c'est la première fois qu'ils y allaient, et ils sont ravis". Comme il l'a précisé auprès de La Nouvelle République, cela faisait plus de vingt ans que lui-même n'avait pas visité le Futuroscope. "J'étais en primaire, ça remonte à loin. C'était déjà bien à l'époque, c'était déjà futuriste. Mais le changement est incroyable", a-t-il indiqué.

À la clé pour ce retour chanceux, un accueil VIP. "Il n'y aura pas de file d'attente pour eux. Évidemment, on va les inviter aux repas et puis on va leur faire des petits câlins tout au long de la journée, assure face à la caméra de TF1 le directeur général du parc, Rodolphe Bouin. Ça fait déjà plaisir de voir le sourire qu'ils ont, c'est formidable".