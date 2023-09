VIDÉO - J'ai été mariée de force : le témoignage glaçant d'Afshan dans "Sept à Huit"

"Honneur et liberté" : voilà deux mots qui collent à la peau d'Afshan Riaz, Française d'origine pakistanaise à qui Audrey Crespo-Mara a consacré son portrait de la semaine ce dimanche dans "Sept à Huit". L'honneur de son père qui veut perpétuer des traditions qu'elle juge archaïque, et la liberté qu'elle a chevillée au corps. Deux mots qui s'entrechoquent et qui vont l'écarteler. Car depuis sa plus tendre enfance, il est impensable de tenir tête à ce père qui semble tout-puissant et qui sème la terreur. "Ma mère, c'est la personne que j'ai vue le plus pleurer au monde. J'ai vu ma mère courir dans la maison avec mon père derrière elle pour la frapper parce qu'elle a répondu ou parce qu'elle a été contre un choix que lui a fait", dépeint-elle tout de go, comme pour mieux planter le décor.

Une violence qui était aussi destinée à Afshan et dont elle garde des séquelles physiques. "J'ai reçu des grandes claques, des grands coups de poing, des coups de pied si je suis par terre", détaille-t-elle dans la vidéo à retrouver en tête de cet article (également en replay sur MyTF1). Impossible également pour la jeune femme de regarder son père dans les yeux. "Non, j'ai trop peur", explique-t-elle. Et pas question de se rebeller : "Quand j'ai refusé de travailler avec lui, il ne m'a plus adressé la parole pendant cinq ans dans la même maison".