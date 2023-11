VIDÉO - "Je suis sûr qu'en enfer il y a de la place" : Jacques Dutronc se confie sans filtre dans "Sept à Huit"

Il ne quitte plus les hauteurs de Monticello, son refuge corse dans lequel il vit presque reclus, en ermite discret. Son indéboulonnable monture Ray-Ban sur le nez et un cigare toujours à portée de main, Jacques Dutronc déambule au milieu des souvenirs, des hommes et des femmes qui peuplent sa mémoire, d'autres monstres sacrés de la chanson française : ses amis Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Serge Gainsbourg, mais aussi Françoise Hardy, qui fut sa compagne pendant deux décennies. À 80 ans, le chanteur iconique remonte le fil de ses souvenirs dans ses mémoires Et moi, et moi, et moi, clin d'œil à l'un de ses titres phares, parues mercredi 8 novembre aux éditions du Cherche-Midi.

Il rembobine jusqu'aux plus jeunes années, et notamment septembre 1967, lors de la première soirée passée avec celle qui lui a "sauvé la vie", Françoise Hardy. "Ça faisait comme deux aimants", se souvient-il dans le Portrait de la Semaine de "Sept à Huit", à retrouver en tête d'article. Débute alors une longue histoire d'amour, les deux artistes se marient et donnent naissance à un fils, Thomas. Pour autant, face à son épouse, "j'ai toujours eu du mal à lui dire des mots d'amour", reconnaît Jacques Dutronc. "Ce n'est pas mon truc. Ça doit se deviner", glisse-t-il, reconnaissant une certaine pudeur, "de temps en temps".