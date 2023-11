VIDÉO - Jacques Dutronc sans filtre dans "Sept à Huit" : la version longue de sa rare interview

Il ne quitte plus les hauteurs de Monticello, son refuge corse dans lequel il vit presque reclus. Son indéboulonnable monture Ray-Ban sur le nez et un cigare toujours à portée de main, Jacques Dutronc, qui vient de publier ses mémoires, Et moi, et moi, et moi, aux éditions du Cherche-Midi, s'est livré comme rarement face à Audrey Crespo-Mara ce dimanche.