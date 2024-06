Kendji Girac demande pardon à ses fans sur les réseaux sociaux, deux mois après sa blessure par balle. Sa prise de parole intervient alors que l'enquête vient de conclure qu'il était bien l'auteur du coup de feu.

C'est sur les réseaux sociaux qu'il a livré ses premiers mots. Ils sont pour sa famille, mais aussi pour son public. Des excuses, trois jours après la clôture de l'enquête sur sa blessure par balle, il y a deux mois, à Biscarrosse dans les Landes. Kendji Girac avait été retrouvé grièvement blessé dans sa caravane après une soirée entre amis. Selon les conclusions du procureur, le chanteur a lui-même retourné l'arme contre lui et tiré. Il était alors sous l'emprise de drogues et fortement alcoolisé.

Dans sa vidéo, il explique qu'il se soigne désormais pour ses addictions. Il confie : "Avant l'accident, et depuis quelque temps, j'avais pris des mauvaises habitudes. Je rentrais dans une spirale, que je ne souhaite à personne d'ailleurs. Malgré les conseils de mon entourage, je n'en avais pas du tout conscience. Et malheureusement, je me suis perdu". Kendji dit avoir appris de ses erreurs. Il a hâte de retrouver son public. Mais de quelle manière ? Il ne le précise pas.