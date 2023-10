VIDÉO - "Je suis bouleversée" : Camélia Jordana s'exprime sur le conflit israélo-palestinien dans "Sept à Huit"

"Évidemment que ça m'attriste et évidemment que ça me sidère, que je suis bouleversée. Vous savez, il y a deux soirs, j'ai fait la DJ pour la première fois de ma vie aux côtés de ma sœur de cœur qui s'appelle Barbara Butch, qui est artiste. Et Barbara est juive, et moi, je suis arabe. Il y a des mois, on a décidé d'inventer une soirée ensemble qui s'appelle 'Yalla Sababa". "Yalla" signifie "c'est parti" en arabe, tandis que "Sababa", ça veut dire "la fête" en hébreu. Et on est ensemble. On a choisi de faire comme une fête de mariage, d'amour et d'union. Et les gens ont été emportés avec nous. Ils sont montés à bord tout de suite, et c'était magnifique", confie la jeune femme, la voix empreinte d'émotion. "Il y a des mères israéliennes et des mères palestiniennes qui pleurent à l'heure où l'on se parle. Un civil à terre, c'est un civil à terre. Je ne prends pas le temps de regarder sa carte d'identité".