VIDÉO - Jean-Pierre Foucault, Iris Mittenaere... La famille Miss France rend hommage à Geneviève de Fontenay

Une pluie d'hommages pour une femme qui n'était pas prédestinée à cette vie. Aînée d'une fratrie de dix enfants, Geneviève de Fontenay se destinait au métier d'esthéticienne. Tout bascule l'année de ses 22 ans, lorsqu'elle se présente à un concours de beauté. "Le hasard a voulu qu'un jour, j'étais à Carnac, et puis il y avait ce soir-là une élection de Miss Carnac. J'y suis allée avec des amis. Je me suis retrouvée sur le podium, et il se trouve que c'est moi qui ai gagné", se souvenait-elle, comme on peut le voir dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus. C'est avec son mari, Louis de Fontenay, qu'elle fonde, en 1954, le comité Miss France.