VIDÉO - Journées du patrimoine : les palais de la République, attractions phares du weekend

C'est la star absolue des journées du Patrimoine, avec un succès qui se confirme d'année en année : le palais de l'Élysée. Pour ces journées portes ouvertes du patrimoine français, ceux qui ont la chance de se trouver à Paris ont accès aux principaux sièges du pouvoir, comme la présidence ou les ministères. Là où il faut d'habitude clé, badge, ou invitation officielle, l'accès est libre pour deux jours.

L'entrée est digne des réceptions officielles : les visiteurs découvrent le palais de l’Élysée par les jardins et en musique... la file d'attente en plus. Ceux que notre équipe a rencontrés se montrent enthousiastes. De la salle de Conseil des ministres au salon de réception, en passant par le bureau du président, partout les mêmes réactions. On entend des "je suis ébloui !" et des "je trouve ça magnifique !" dans le reportage de TF1 en tête de cet article.