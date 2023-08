VIDÉO - La chanteuse Isabelle Aubret s'offre un premier saut en parachute pour ses 85 ans

"Vieillir, ce n'est pas forcément devenir vieux", dit-elle, soixante-dix ans après ses débuts. Pour ses 85 ans, Isabelle Aubret s'est offert son premier saut en parachute. Dans la vidéo en tête de l'article, la chanteuse française, qui a remporté l'Eurovision pour la France en 1962, apparaît dans un avion avec quelques trentenaires. Une balade dans les nuages décidée lorsqu'un ami lui parle de sa passion pour la pratique.

Son cardiologue et son médecin consultés, la voici comme un oiseau au-dessus de la Provence. À 4000 mètres de haut, l'interprète de "Un premier amour" se jette, en chute libre, pendant 50 secondes. "On sent le vent, et le moment où on ouvre le parachute, c'est le bonheur total", s'extasie Isabelle Aubret. "C'est calme, c'est un rêve."