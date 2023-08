VIDÉO - La femme qui valait un milliard : anatomie du succès de Barbie au cinéma

On pensait l'avoir définitivement oubliée, rangée dans un tiroir. Mais c'était sans compter la déferlante rose qui entoure le film Barbie. Essayez d'écrire dans votre moteur de recherche Google le nom de la célèbre poupée à laquelle Margot Robbie prête ses traits, et vous verrez une myriade de petites étoiles apparaître. Et si vous vous promenez dans un centre commercial, impossible de faire deux pas sans voir partout du rose s'imprimer sur notre rétine. Il faut dire que l'entreprise Matel, qui fabrique Barbie, a accordé une centaine de licences : un ketchup officiel, des brosses à dents, des burgers, une console de jeux, du maquillage ou de la limonade, un marketing intense qui en a incité plus d'un à aller voir le film.

"Par rapport à tout cet engouement, je voulais voir de quoi ça parlait", explique une jeune femme dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.