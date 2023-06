VIDÉO - L'étonnant rap de la Légion étrangère à l'Olympia

Soixante-trois militaires qui chantent à l'unisson dans un français aux accents difficiles à identifier. Et pour cause, 17 nationalités sont sur scène. Voilà qui symbolise bien les musiciens de la Légion étrangère. "Le chant est très important à la légion. Tout d'abord, c'est un facteur d'esprit de corps et c'est un vecteur d'apprentissage de la langue française parce qu'on répète. Ça, c'est l'une des pédagogies de la légion", explique Général Alain Lardet, commandant de la Légion étrangère.