VIDÉO - La librairie où les livres s'animent

À l'extérieur, il y a quelques livres. Il faut entrer, passer le long couloir tapissé d'étagères, et là... l'effet est garanti. C'est la chapelle Sixtine du bouquin, une cathédrale de livres. Des encyclopédies, des romans, des BD, des livres d'art, des livres de poche... Entrer ici, c'est forcément trouver son bonheur. Ce rêve de lecteur se trouve sur le canal du Midi, au petit port du Somail (Aude).

Cette grande maison était un chai, on y stockait du vin. Aujourd'hui, les livres y ont pris leurs places. Il y aurait entre 50.000 à 60.000 ouvrages dans cette salle. Et derrière une mystérieuse porte, encore plus : "Dans cette réserve, il peut y avoir des trésors", révèle Nelly Gourgues, la gérante de la librairie Le trouve tout du livre.