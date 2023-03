VIDÉO - La visite du roi Charles III en France reportée "au début de l'été"

Ce devait être la première visite du roi Charles III à l'étranger. Sa venue en France prévue lundi 27 mars est reportée. "C'est dommage (...) C'est moche pour la France, je trouve" ; "Si on considère qu'il y a des problématiques de sécurité, j'imagine qu'ils ont pris les décisions qu'il fallait" ; "Je pense qu'une visite royale doit se faire dans les meilleures conditions et non à l'arraché, en courant, en se cachant... Je pense que c'est une bonne chose", commentent des passants rencontrés par les équipes du 13H juste après l'annonce du report.