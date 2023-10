VIDÉO - "J'apprends à mes enfants que le silence est un 'non'" : leçon de consentement avec Laetitia Casta

Laetitia Casta a croisé la route d'Harvey Weinstein, célèbre producteur d'Hollywood accusé par une centaine de femmes d'agression sexuelle et viol, aujourd'hui condamné et incarcéré. Il y a quelques années l'actrice avait déjeuné avec lui à Cannes : "On a parlé de cinéma, de travail, et lorsqu'il a commencé à me poser des questions sur ma vie intime, je lui ai dit que j'avais un homme et je lui ai montré les photos de mes enfants. Et c'était réglé !", raconte l'actrice. "Ce type d'emprise, comme a pu exercer Harvey Weinstein sur ces femmes, ça arrive dès qu'il y a du pouvoir. C'est terrible d'utiliser une matière comme le cinéma ou la littérature", déplore l'actrice.

Une emprise racontée dans "Le Consentement", le prochain film de Laetitia Casta, au cinéma le 11 octobre. Un long-métrage réalisé par Vanessa Filho, et adapté du livre événement de Vanessa Springora. Il revient sur l'histoire de Vanessa, treize ans, qui fait la rencontre de Gabriel Matzneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Elle va subir de plus en plus violemment l’emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle. "Le film montre bien comment le prédateur va jouer ses cartes pour déstabiliser, et faire le vide autour d'elle", commente l'actrice.