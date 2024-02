CINÉMA - "Le Dernier Jaguar" : le défi de tourner avec un des félins les plus récalcitrants

Dans "Le Dernier Jaguar", qui sortira en salles ce mercredi 7 février, le réalisateur Gilles de Maistre a accompli un tour de force. Il a réussi à faire tourner l'un des animaux sauvages les plus farouches, aux côtés d'une petite fille. Un projet demandant des années de patience, pour réussir à tisser un lien exceptionnel entre la jeune actrice et le fauve.

C'est une scène impossible à filmer, en théorie. Un jeune jaguar au pelage noir traverse des feuillages pour venir jouer avec une petite fille, s'amuser sans jamais la blesser. L'animal est pourtant particulièrement farouche, mais pour son film Le Dernier Jaguar, en salles le 7 février prochain, le réalisateur Gilles de Maistre est parvenu à immortaliser des images improbables. Pour raconter une histoire d'amitié entre l'enfant et le fauve, il a refusé tous les subterfuges, à la grande surprise des spécialistes animaliers du tournage.

"En général, ceux qui veulent avoir un félin dans leur film prennent une panthère, ce qui est beaucoup plus simple : elle se dresse plus facilement, c'est un animal beaucoup plus docile", explique Jean-Philippe Magnone, imprégnateur animalier, dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article. "Le jaguar, lui, est très compliqué. C'est ce qui m'a interrogé sur le fait de vouloir vraiment utiliser de vrais jaguars, ce n'est pas le plus simple", sourit l'expert.

"Toute l'organisation du film est liée à notre vedette"

Un défi pourtant loin de faire peur à Gilles de Maistre, qui tenait à faire tourner ce félin en particulier. "Mes films, je les fais en vrai. Je ne prends pas une panthère noire pour défendre la forêt amazonienne, je veux vraiment des jaguars", martèle le cinéaste. "J'ai l'habitude, heureusement, d'avoir déjà fait des films comme celui-là. Je sais que la puissance de la création des liens est très forte. C'est ce que je défends dans mes films, je ne vais pas ne pas y croire en vrai ! J'y crois", souligne le réalisateur de Mia et le lion blanc, qui mettait déjà en scène en 2018 une amitié inédite entre une jeune adolescente et un véritable fauve.

Pour ce nouveau long-métrage, il a choisi un jaguar né en captivité. Baptisé Hope dans le film, celui-ci a grandi avec la jeune actrice Lumi Pollack, qui campe le personnage d'Autumn. Pendant un an, la petite fille s'en est même occupé quotidiennement. Et la relation entre les deux, filmée pour le grand écran, a miraculeusement fonctionné.

Au prix de beaucoup de patience : le réalisateur s'est adapté au rythme particulier du félin. Un jaguar dort en effet 22 heures par jour, et a son caractère. "Quand il fait très chaud, il a envie de dormir, donc on tourne les scènes calmes. Mais le matin, il est très excité. Quand il a faim, on peut le faire courir...", énumère-t-il. "C'est pour cela que cela prend autant de temps. Toute l'organisation du film est liée à notre vedette, cet animal." Au-delà de la prouesse technique, Gilles de Maistre souhaite aussi défendre une cause et alerter sur une urgence : il ne reste plus que 15.000 jaguars en Amazonie, l'espèce étant menacée par le braconnage et la déforestation. Quant à Hope, le jaguar du long-métrage, il a été transféré dans une réserve naturelle à la fin du tournage.