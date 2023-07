VIDÉO - Le message de Line Renaud pour ses 95 ans

Line Renaud a encore en tête de jouer un dernier film et d’écrire un livre. Elle mène encore ses combats contre le sida et pour le droit de mourir dans la dignité. Tous les jours, elle s’inquiète de l’actualité. "On ne sait pas où l'on va. Ça m'effraie. La France va mal, et ça me fait mal au cœur, car c’est le plus beau pays du monde", se confie-t-elle.

Pour son ami Dany Boon, Line Renaud c'est "la générosité, la gentillesse, l'amour." Et Muriel Robin d'ajouter : "Line s'intéresse à tous les artistes. (...) C'est ce qui s'appelle la générosité." Et la principale intéressée de compléter : "Tout ça, c'est une histoire d'amour. On s'aime beaucoup."