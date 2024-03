VIDÉO - Le Puy du Fou décroche le prix du meilleur spectacle du monde

Le Puy du Fou a été récompensé ce week-end à Los Angeles lors de la cérémonie des Thea Classic Awards. Il a été distingué pour "Le Mime et l'Étoile", un show qui se déroule sur le tournage d'un film muet en noir et blanc. Un succès qui confirme la bonne santé du parc de loisirs vendéen, qui a battu son record de fréquentation l'an dernier.

Il n’y a pas que le cinéma français qui passionne les Américains. Alors que Justine Triet vient de décrocher un Oscar pour Anatomie d’une chute, le Puy du Fou vient d’être distingué outre-Atlantique. Le parc de loisirs vendéen a en effet décroché, samedi 16 mars à Los Angeles, le prix du "meilleur spectacle du monde" lors des Thea Classic Awards, la plus haute distinction de l’industrie du divertissement mondial.

Le Puy du Fou a reçu cette prestigieuse récompense pour Le Mime et l’Étoile, une production de 20 millions d’euros lancée l’an dernier. Son intrigue se déroule en 1914, sur le tournage d’un film muet en noir et blanc qui met en scène Garance, une jeune comédienne à succès, et Mimosa, un jeune mime tzigane qui tombe éperdument amoureux d’elle.

Le parc connaît un succès fou

"Ce prix confirme la stratégie audacieuse d'une entreprise 100% française et démontre la dimension universelle du Puy du Fou : son modèle transcende les cultures et les patrimoines", s'est réjoui Nicolas de Villiers, le président du Puy-du-fou, qui avait déjà été récompensé en 2012 par le prix du meilleur parc du monde.

En 2023, le Puy du Fou a dépassé son record de fréquentation avec 2,6 millions de visiteurs dans la saison. Fort de son succès hexagonal, le parc affiche depuis plusieurs années son ambition à l'international, avec notamment l'ouverture en 2021 du Puy du Fou España, près de Tolède, en Espagne.

Au cours de la cérémonie Thea Classic Awards 2024, un autre spectacle français a obtenu une récompense puisque l’exposition Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, présentée au centre Pompidou à Paris, a remporté le prix du meilleur spectacle en réalité augmentée. Elle raconte l’histoire d’une adolescente de 15 ans, figure oubliée de la lutte pour les droits civiques.