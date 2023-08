VIDÉO - "Les blagues de Toto" revient au cinéma : mais d'où vient ce personnage qui a bercé notre enfance ?

Nul ne peut dater précisément la naissance de ce garnement qui raconte des blagues. "Même mes arrières grands-parents le connaissent", poursuit Anaïs Barba de Calignon, elle aussi au casting.

Toto apparaît effectivement dès le XIXe siècle dans différentes histoires et pièces comiques. On le retrouve ensuite dans des magazines. Aujourd'hui, il est sur grand écran. Et il n'a pas pris une ride.