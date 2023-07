VIDÉO - Les mots de l'été : êtes-vous "hâlé" en vacances ?

Dans le monde occidental, la peau devait alors être la plus blanche possible, pour signer son appartenance aux classes supérieures. Ce fût pendant des siècles un signe de richesse, voire de noblesse. Les personnes "hâlées" étaient exclus des canons de la beauté. C'est seulement au début du XXᵉ siècle que tout change, lorsque la bourgeoisie découvre les bienfaits des cures thermales et des bains de mer. C'est un temps où les médecins prônent l'héliothérapie pour soigner la tuberculose : le soleil devient un médicament.