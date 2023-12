VIDÉO - "Les Trois Mousquetaires" de retour pour une deuxième chevauchée, avec Eva Green en vedette

Le deuxième volet des "Trois Mousquetaires" sort mercredi 13 décembre au cinéma. Le premier opus avait attiré plus de trois millions de spectateurs en avril dernier. Cette suite est consacrée à Milady, le personnage de tueuse séductrice interprété par Eva Green.

"C'est la femme fatale avec un grand F. Elle utilise la féminité comme une arme, elle sent instinctivement ce que l'on désire, elle séduit, elle piège, elle tue", décrit l'actrice, interviewée dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

On retrouve à ses côtés François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel ou encore Pio Marmaï. Les actrices et acteurs ont dû s'entraîner pendant cinq mois à l'escrime, à l'équitation, mais aussi pour les cascades minutieusement chorégraphiées. "Une fois qu’on connaît la chorégraphie parfaitement, si on l’exécute trop parfaitement, ça se sent que c’est une chorégraphie. Donc il faut réussir à intégrer du faux bazar à l’intérieur d’un truc très réglé", racontait François Civil sur le tournage.

Combats, intrigues politiques et camaraderie

La production de cette nouvelle adaptation de l'histoire, écrite par Alexandre Dumas il y a 180 ans, a coûté 70 millions d'euros. Le réalisateur Martin Bourboulon conserve les codes du récit que l'on retrouvait déjà dans le premier volet : des combats à l'épée et des chevauchées bien sûr, mais aussi des intrigues politiques et de la camaraderie.

"Ils sont solidaires, (...) ils sont chargés de tout ce qu'ils franchissent ensemble. Ça les lie et ça les rend forts ensemble", promettait sur le tournage Romain Duris à propos de son personnage Aramis et des autres mousquetaires. L'acteur résume le film par la célèbre devise de l'œuvre d'Alexandre Dumas : "Un pour tous, tous pour un !"