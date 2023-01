"Mask Singer" : Elodie Frégé et Michèle Bernier rejoignent Kev Adams et Jeff Panacloc dans le jury

Le jury de "Mask Singer" se renouvelle. Pour la 5 saison du programme de TF1, Camille Combal sera entouré de Michèle Bernier et Elodie Frégé, qui rejoignent Kev Adams et Jeff Panacloc au sein du jury d'enquêteurs. La comédienne et la chanteuse succèdent ainsi à Chantal Ladesou et Vitaa.

Le nouveau jury devra faire preuve d'un bon sens de l'observation, de l'écoute et de la perspicacité pour deviner l'identité des célébrités (comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes…) qui se cachent derrière les costumes hors norme. Aucune date de diffusion n'a encore été annoncé.