VIDÉO - Mort de Micheline Presle : une carrière exceptionnelle

Micheline Presle s'est éteinte, ce mercredi, à l'âge de 101 ans. C'était une immense star dans les années 40 et 50 et à nouveau dans les années 70, grâce à la télévision. Retour sur sa carrière à la longévité exceptionnelle.

Toute une vie au service du cinéma, Micheline Presle se disait fière de sa fille, la réalisatrice Tonie Marshall, fière aussi de son parcours. Elle avait tourné avec les plus grands réalisateurs en France et aux États-Unis. En 1947, elle joue dans Le Diable au corps, le plus gros scandale d'après-guerre qui raconte l'amour d'une femme pour un lycéen interprété par Gérard Philipe.

Son succès est tel qu'elle part à Hollywood. Par amour, elle y reste sept ans. Dans les années 60, une série télévisée fait rire toutes les générations. Avec Daniel Gélin, la série "Les Saintes Chéries" relate la vie d'une famille parisienne au quotidien. Durant six ans, elle est au sommet de sa popularité. Et longtemps dans la rue, on lui adresse des gestes de sympathie.

Au théâtre, elle jouera dans près de vingt pièces. La scène lui faisait peur, mais l'attirait. En 2004, Micheline Presle a reçu un César d'honneur. Au fil des modes, le cinéma changeait de style. Micheline Presle, elle, partageait la même passion face à la caméra.