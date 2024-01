VIDÉO - Musique cherche compositeur : ce morceau dont même Internet ne parvient pas à identifier l'auteur

Cela fait maintenant deux ans que le monde entier cherche à trouver l'origine d'une étrange musique partagée sur internet. Date, interprète, pays d'origine... l'énigme rend fous les internautes, impuissants à identifier le morceau.

L'enquête patine depuis deux ans, avec une question sans réponse : qui a composé ce morceau sorti de nulle part ? Le son est d'origine, l'extrait dure 17 secondes, c'est un obscur enregistrement posté par un internaute dont on ne sait presque rien. Seulement qu'il se fait appeler "carl92", et dit venir d'Espagne. Sur un forum en ligne, en octobre 2021, il écrit ces mots, partagé avec le son : "Qui connaît cette chanson ? Milieu année 80, mauvaise qualité". Il affirme avoir trouvé le morceau dans sa pile de vieux disques, sur un CD gravé contenant des fichiers de sauvegarde.

Une enquête menée par plus de 5.000 personnes

Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile et engendrer des centaines d'hypothèses, des plus crédibles aux plus folles. "Ça génère des dizaines et des dizaines de fantasmes, donc chacun va chercher ce que peut bien être ce morceau. Chacun y va de sa théorie, quitte à tomber parfois un peu dans le complotisme", rapporte Angèle Chatelier, journaliste spécialiste de la musique indépendante. L'enquête a été menée par plus de 5.000 personnes, partout dans le monde. Parmi eux, Sebastian qui vit au Pays-Bas, et de l'autre côté du globe, aux États-Unis, Taylor. Tous deux expliquent leurs recherches dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

"On a pensé que c'était d'anciennes musiques de publicités, parce que ça ressemble aux jingles qu'on entend au Japon ou aux Philippines. Puis, des artistes célèbres ont été évoqués : George Michael, Roxette, Savage Garden...", retrace Taylor. "Mais le chanteur a répondu sur Twitter et ce n'était pas lui ! C'est le contexte autour de la chanson qui la rend si spéciale. On vit dans une époque où l'on trouve tout sur internet et là, vous avez cette chanson qui n'a pas de nom, pas de visage... Comme si elle venait d'une époque qui n'avait jamais existé", ajoute Sebastian. Des œuvres perdues comme celle-ci, il en existe des dizaines. Sur internet, des communautés d'enquêteurs traquent le moindre enregistrement détruit, le moindre extrait de film inachevé. Preuve que certains mystères arrivent encore à résister à internet.