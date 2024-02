VIDÉO - Musique : Souchon, Chedid, Dutronc... une histoire de famille

Alain Souchon partira en tournée avec ses fils au printemps. Les Chedid et les Dutronc ont également fait de la scène en famille. Le public est séduit par ces dynasties musicales.

Alain Souchon repart en tournée cette année. Le chanteur de 79 ans sera entouré par ses fils Charles, dit Ours, et Pierre. Dès le mois de mai, ils reprendront sur scène ses plus grands tubes en version acoustique. D'autres familles célèbres, comme les Chedid en 2015 ou les Dutronc en 2022, ont déjà assuré des spectacles ensemble pour le plus grand bohneur du public.

