VIDÉO - Napoléon : un musée retrace sa vie avec... les célèbres figurines Playmobil

Le bicorne de l'empereur qui domine Ajaccio (Corse-du-Sud), un classique. En revanche, moins conventionnel, 254 ans après sa naissance, Napoléon est beaucoup plus petit. Et il est représenté par des figurines en plastiques, presque aussi célèbres que lui. Dans un musée, on retrouve 24 scènes napoléoniennes et plus de 1500 personnages "customisés", afin de nous faire revivre l'histoire d'une épopée devenue impériale.