VIDÉO - "On m'écoutait à peine, je devais parler vite" : Vincent Lindon se confie sur son enfance dans "Sept à huit"

Dans son dernier film, "Comme un fils", il joue un professeur engagé qui prend sous son aile un enfant déscolarisé. Un rôle puissant, comme les aime Vincent Lindon qui s'est confié sur son enfance face à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit". Retrouvez ici l'essentiel et le replay de cet entretien.

C'est un comédien engagé, intense. Et qui ne choisit jamais ses rôles au hasard. Récompensé par le prix d'interprétation au Festival de Cannes 2015 et par le César du meilleur acteur en 2016 pour La Loi du marché, l'acteur de 64 ans se plonge toujours corps et âme dans la peau de ses personnages.

Des personnages très souvent habités par une conscience sociale, comme ce professeur qui prend sous son aile un gamin déscolarisé dans le nouveau film de Nicolas Boukhrief, Comme un fils. Ce goût pour les longs-métrages qui ont du sens, il le doit à son père. "J’ai été élevé par un père très sévère sur la discipline sociale. Il nous disait : 'Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous êtes poli, gentil avec les gens socialement en dessous de vous et que vous respectez les autres. Le reste, je m’en fiche'", a confié Vincent Lindon, invité du portrait de la semaine d'Audrey-Crespo Mara ce dimanche dans "Sept à Huit".

Entre mes ongles rongés, mes parents séparés et mes tics, c’était costaud pour un gamin de à cinq ans Vincent Lindon

S’il joue un professeur dont la vocation est mise à rude épreuve, le comédien admet que l’école n’a pas été pour lui une partie de plaisir. "J'étais très malheureux quand j’étais petit parce que j’avais beaucoup de tics, et à l’époque on rigolait beaucoup. J’étais aussi un enfant de parents divorcés. En 1963, j’étais le seul de mon école. Entre mes ongles rongés, mes parents séparés et mes tics, c’était costaud pour un gamin de à cinq ans", amdet-il.

Ce sentiment d’urgence qui l’habite, cette élocution si particulière, lui vient également de son enfance dans laquelle ses parents ne l’écoutaient pas. "J’avais des parents qui étaient de passage tout le temps. On m’écoutait à peine, je devais parler vite. Il fallait que je case le maximum de choses dans le minimum de temps", se souvient l'artiste de 64 ans.

Ma mère m’a appris le culte des femmes. C’était une féministe avant l’heure Vincent Lindon

Quant à sa mère, une femme bourgeoise, libre et indépendante, il en garde un souvenir marquant. "Ma mère m’a appris le culte des femmes. C’était une féministe avant l’heure", explique Vincent Lindon, qui garde en mémoire l'image d'une femme qui partait tôt le matin pour aller travailler et qui revenait à la maison le soir pour se changer et ressortir à nouveau. "Elle n’avait de compte à rendre à personne", assure-t-il.

D’après ses deux frères, la relation qu'il a avec sa mère, c'est l'histoire de sa vie. "Pour moi, c’est le grand chef", acquiesce Vincent Lindon avec beaucoup émotion. Une mère, journaliste de mode à Marie-Claire qu'il admirait, mais qui ne le regardait pas comme il aurait aimé qu'elle le fasse.

Même quand il a fait du cinéma pour l’impressionner, pour qu’elle le voie enfin sur grand écran. "Ça ne l’épatait pas", lance-t-il. Une chose est sûre, Vincent Lindon est un père présent pour ses deux enfants, Marcel et Suzanne, qui a d'ailleurs suivi ses traces en devant comédienne. "J’ai envie que mes enfants soient fiers de moi. Qu’ils disent que j’ai été là".