VIDÉO - Rihanna, Beyoncé... de très chers concerts privés

La chanteuse Rihanna est la cible des critiques après avoir passé le week-end dernier en Inde pour un concert privé. Un show pour le fils d'un milliardaire indien qui a coûté entre six et neuf millions de dollars.

Très chères stars planétaires. Pour la première fois depuis le Superbowl 2023, la chanteuse Rihanna est remontée sur scène à l'occasion d'un concert privé donné vendredi en Inde lors des célébrations précédent le mariage du fils de l'homme le plus riche d'Asie, le milliardaire Mukesh Ambani.

La fête, programmée tout au long du week-end, faisait office d'événement préparatoire au mariage d'Anant Ambani avec sa fiancée Radhika Merchant, fille d'un magnat indien de l'industrie pharmaceutique.

24 millions de dollars pour Beyoncé !

Selon plusieurs médias, l'icône de la Barbade aurait empoché entre six et neuf millions de dollars pour cette prestation qualifiée par certains de service minimum. Un cachet qui n'a pas manqué de faire réagir, beaucoup dénonçant la contradiction entre ce show commandé par un homme d'affaires opérant notamment dans le pétrole et les engagements environnementaux de Rihanna.

La polémique n'est pas sans rappeler celle qui avait entouré le concert privé donné par Beyoncé à Dubaï en 2023. Un spectacle d'une heure qui lui avait rapporté... 24 millions de dollars !

