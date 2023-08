Pourquoi dit-on "haut les cœurs" ?

Voilà une expression que ce spécialiste d'activités à sensation. "Allez, haut les cœurs !", lance à ses clients Maxime Gaudisiabois, opérateur au parcours d'accrorocher "Bertheaume Iroise Aventure", avant qu'ils ne se jettent dans le vide. "C’est une expression qui donne du courage aux gens. On est sur une tyrolienne qui fait 200 mètres. On est à peu près à 40 mètres au-dessus de la mer, donc ça peut prendre au cœur. Quand on se lance, le cœur s'emballe un peu plus vite, ça caractérise très bien l'activité", explique-t-il dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article.