VIDÉO - La France dans la tempête : "Ce n'est pas terminé", prévient Evelyne Dhéliat

Et à l'arrière, il y a un amas beaucoup plus étendu. C'est une perturbation qui, elle, va traverser tout le pays durant la journée de samedi. Vendredi, surtout en Aquitaine, on attend de fortes pluies, et sur les côtes, des vents encore violents, jusqu'à 100 km/h par rafales. Les trois départements côtiers seront d'ailleurs en vigilance. Beaucoup de vent aussi sur la Corse et beaucoup de pluie qui vont s'ajouter aux pluies de jeudi.